Отчёт мэра в формате трансляции позволил москвичам оценить развитие города

Годовой отчёт мэра Москвы Сергея Собянина дал москвичам возможность оценить итоги развития столицы.

Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва».



«Очень важно, чтобы москвичи, избиратели видели эту картину целиком, и новый формат отчёта мэра столицы позволяет показать её как можно шире», — заявил председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

Он перечислил, что в Москве открывают новые отрасли промышленности и предприятия, строят жильё, строят социальную и спортивную инфраструктуру.

Ранее Мосгордума заслушала и приняла ежегодный отчёт Собянина об итогах деятельности столичного правительства в 2023 году. Городской парламент принял соответствующее постановление в ходе заседания.