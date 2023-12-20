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Отчёт мэра в формате трансляции позволил москвичам оценить развитие города

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Годовой отчёт мэра Москвы Сергея Собянина дал москвичам возможность оценить итоги развития столицы.
Отчёт мэра в формате трансляции позволил москвичам оценить развитие города
  • РИА Новости

Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва».
 
«Очень важно, чтобы москвичи, избиратели видели эту картину целиком, и новый формат отчёта мэра столицы позволяет показать её как можно шире», — заявил председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

Он перечислил, что в Москве открывают новые отрасли промышленности и предприятия, строят жильё, строят социальную и спортивную инфраструктуру.

Ранее Мосгордума заслушала и приняла ежегодный отчёт Собянина об итогах деятельности столичного правительства в 2023 году. Городской парламент принял соответствующее постановление в ходе заседания.

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