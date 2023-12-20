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Мосгордума приняла итоговый отчёт Собянина о работе в 2023 году

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Мосгордума заслушала и приняла ежегодный отчёт мэра столицы Сергея Собянина об итогах деятельности столичного правительства в 2023 году. Городской парламент принял соответствующее постановление в ходе заседания.
Мосгордума приняла итоговый отчёт Собянина о работе в 2023 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва».

Собянин рассказал о развитии различных сфер, включая транспорт, промышленность и здравоохранение.

Он отметил значительный рост новых транспортных объектов в 2023 году. В планах на будущее — строительство трёх новых веток метро и порядка 40 новых станций.

Мэр отметил, что Москве также планируется вернуть статус одного из ведущих центров высоких технологий, а проекты по комплексному развитию территорий позволят создать 570 тыс. рабочих мест.

Власти столицы планируют ускорить программу реновации благодаря увеличению объёма строительства жилья.

Собянин подчеркнул роль московской фармацевтической промышленности в обеспечении лекарственной безопасности и независимости от импорта жизненно важных препаратов.

За последние годы было реконструировано более 300 медицинских учреждений, весь амбулаторный фонд планируется обновить в течение ближайших трёх лет.

В сфере образования Собянин упомянул о внедрении персонифицированного подхода и создании условий для профильного обучения.

Ранее сообщалось, что Собянин начал выступление с ежегодным отчётом о результатах деятельности правительства Москвы.

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