Мосгордума приняла итоговый отчёт Собянина о работе в 2023 году
- Gettyimages.ru
Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва».
Собянин рассказал о развитии различных сфер, включая транспорт, промышленность и здравоохранение.
Он отметил значительный рост новых транспортных объектов в 2023 году. В планах на будущее — строительство трёх новых веток метро и порядка 40 новых станций.
Мэр отметил, что Москве также планируется вернуть статус одного из ведущих центров высоких технологий, а проекты по комплексному развитию территорий позволят создать 570 тыс. рабочих мест.
Власти столицы планируют ускорить программу реновации благодаря увеличению объёма строительства жилья.
Собянин подчеркнул роль московской фармацевтической промышленности в обеспечении лекарственной безопасности и независимости от импорта жизненно важных препаратов.
За последние годы было реконструировано более 300 медицинских учреждений, весь амбулаторный фонд планируется обновить в течение ближайших трёх лет.
В сфере образования Собянин упомянул о внедрении персонифицированного подхода и создании условий для профильного обучения.
Ранее сообщалось, что Собянин начал выступление с ежегодным отчётом о результатах деятельности правительства Москвы.