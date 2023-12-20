Треть россиян избежали бесполезных покупок в 2023 году
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос SuperJob.
Отмечается, что мужчины чаще недовольны покупкой гаджетов. Женщинам не понравились купленные вещи, обувь и косметика.
Так, разочаровались в приобретённых девайсах и гаджетах (смартфонах, фитнес-браслетах, умных колонках) 12% опрошенных. Сожалеют о приобретении одежды и обуви, а также бытовой техники по 8% респондентов.
Другими неудачными покупками россияне сочли ценные бумаги, посуду, авиабилеты, билеты в театр, спортивный инвентарь, товары для детей, дачу, мебель.
Ранее исследование показало, что большинство жителей России (55%) расценивают 2023 год как удачный.