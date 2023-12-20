RT в Telegram
Подпишись

Треть россиян избежали бесполезных покупок в 2023 году

Короткая ссылка
Новое исследование показало, что каждый третий россиянин (32%) может похвастаться тем, что избежал приобретения бесполезных вещей.
Треть россиян избежали бесполезных покупок в 2023 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос SuperJob.

Отмечается, что мужчины чаще недовольны покупкой гаджетов. Женщинам не понравились купленные вещи, обувь и косметика.

Так, разочаровались в приобретённых девайсах и гаджетах (смартфонах, фитнес-браслетах, умных колонках) 12% опрошенных. Сожалеют о приобретении одежды и обуви, а также бытовой техники по 8% респондентов.

Другими неудачными покупками россияне сочли ценные бумаги, посуду, авиабилеты, билеты в театр, спортивный инвентарь, товары для детей, дачу, мебель.

Ранее исследование показало, что большинство жителей России (55%) расценивают 2023 год как удачный.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить