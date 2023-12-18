Большинство россиян считают 2023 год удачным

Новое исследование показало, что большинство жителей России (55%) расценивают 2023 год как удачный.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрос, проведённый ВТБ и банком «Открытие».

Так, 33% респондентов назвали главным позитивным моментом 2023 года отсутствие проблем со своим здоровьем и здоровьем близких людей. Для 29% — это отдых, оставивший приятные воспоминания. Гармонию в личных отношениях отметили 21%.

У 19% опрошенных вырос доход, 12% нашли новую работу. Завершили ремонт или совершили крупную покупку — 9%.

Ранее сообщалось, что более трети россиян планируют совмещать работу с учёбой в 2024 году.