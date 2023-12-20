Песков: подъём заболеваемости гриппом не повлияет на президентские выборы
- РИА Новости
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Какое-то влияние на выборы — не думаю, что об этом может идти речь. Если вы помните, у нас выборы и во время ковида проводились — и ничего», — сказал Песков.
Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что Центральная избирательная комиссия к настоящему времени получила заявки от 16 претендентов в кандидаты на пост президента России.
Также Центризбирком России зарегистрировал группу избирателей в поддержку кандидатуры российского президента Владимира Путина на выборах в марте 2024 года.