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Песков: подъём заболеваемости гриппом не повлияет на президентские выборы

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Подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ не повлияет на проведение выборов президента.
Песков: подъём заболеваемости гриппом не повлияет на президентские выборы
  • РИА Новости

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Какое-то влияние на выборы — не думаю, что об этом может идти речь. Если вы помните, у нас выборы и во время ковида проводились — и ничего», — сказал Песков.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что Центральная избирательная комиссия к настоящему времени получила заявки от 16 претендентов в кандидаты на пост президента России.

Также Центризбирком России зарегистрировал группу избирателей в поддержку кандидатуры российского президента Владимира Путина на выборах в марте 2024 года.

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