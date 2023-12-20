Специалист Полещук предупредил о схемах мошенников в преддверии Нового года

Эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Кирилл Полещук предупредил о мошеннических схемах, которые могут участиться в преддверии Нового года.

«Основная проблема состоит даже не в том, что к концу года увеличивается количество преступлений, связанных с финансовыми мошенничествами, а, скорее, в том, что в предпраздничной суете в конце года россияне становятся менее бдительными», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, классические схемы мошенников давно известны. Среди них — звонок от «родственника», «сотрудника безопасности банка», «сотрудника полиции» и т. д.

К довольно новым схемам Полещук отнёс звонок от «начальника».

«Многие граждане находятся в растерянности, когда получают от начальника такие сообщения, поскольку обращение происходит по имени отчеству, в деловом стиле, в контексте деятельности организации, имеется фотография начальника в мессенджере», — сообщил эксперт.

Как отметил Полещук, люди подвергаются психологическому воздействию и верят, что помогают своему руководству или компании.

Эксперт советует сохранять холодную голову и своевременно обращаться в полицию.

Ранее руководитель отдела реагирования на угрозы ИБ экспертного центра безопасности Positive Technologies Денис Гойденко рассказал, какие психологические приёмы используют мошенники в интернете.