ФАС раскрыла картель на поставку социально значимых продуктов на 1,9 млрд рублей
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Об этом говорится в сообщении антимонопольного органа.
По данным ФАС, торги проходили для нужд социальных учреждений Москвы, Подмосковья и Калужской области.
«Антимонопольная служба признала ООО «Веста» и ООО «АСТ Сервис» нарушившими антимонопольное законодательство», — заявили в службе.
15 декабря управления ФАС возбудили дела в отношении компаний по признакам картельного соглашения из-за повышения цен на куриные яйца.