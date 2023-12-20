ФАС раскрыла картель на поставку социально значимых продуктов на 1,9 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба сообщила о выявлении картеля на торгах на поставку социально значимых продуктов на более чем 1,9 млрд рублей. Речь идёт о поставках продуктов в медицинские и бюджетные учреждения.

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Об этом говорится в сообщении антимонопольного органа. По данным ФАС, торги проходили для нужд социальных учреждений Москвы, Подмосковья и Калужской области. «Антимонопольная служба признала ООО «Веста» и ООО «АСТ Сервис» нарушившими антимонопольное законодательство», — заявили в службе. 15 декабря управления ФАС возбудили дела в отношении компаний по признакам картельного соглашения из-за повышения цен на куриные яйца.