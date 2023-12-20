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В Москве задержали иностранцев, организовавших канал незаконной миграции

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В Москве задержали пять иностранцев, организовавших канал незаконной миграции.
В Москве задержали иностранцев, организовавших канал незаконной миграции
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «МВД МЕДИА».

По предварительным данным ведомства, задержанные изготавливали поддельные документы, штампы и оттиски печатей о въезде и выезде с территории Российской Федерации, что позволяло мигрантам незаконно легализовать своё пребывание на территории Москвы и Московской области.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали бывшего начальника регионального управления по вопросам миграции, его подозревают в причастности к преступной схеме, при помощи которой в городе незаконно легализовали около 100 тыс. мигрантов.

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