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Генпрокуратура обязала авиакомпании не рассаживать родителей и детей в самолётах

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Генпрокуратура России обязала авиакомпании не рассаживать в самолётах детей и родителей отдельно, так как такие условия не соответствуют требованиям закона.
Генпрокуратура обязала авиакомпании не рассаживать родителей и детей в самолётах
  • Gettyimages.ru
  • © freemixer

«После вмешательства надзорного ведомства в правила перевозок авиакомпаний внесены изменения, направленные на защиту прав детей. Теперь пассажирам предоставляется выбор, с кем из сопровождающих будет лететь ребёнок», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что Минтранс России проинформировали о необходимости совершенствования законодательства в вопросах, касающихся воздушной перевозки несовершеннолетних.

Ранее юрист Андрей Лухин напомнил, что у пассажиров есть право требовать компенсацию за задержку выдачи багажа.

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