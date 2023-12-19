Генпрокуратура обязала авиакомпании не рассаживать родителей и детей в самолётах
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«После вмешательства надзорного ведомства в правила перевозок авиакомпаний внесены изменения, направленные на защиту прав детей. Теперь пассажирам предоставляется выбор, с кем из сопровождающих будет лететь ребёнок», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что Минтранс России проинформировали о необходимости совершенствования законодательства в вопросах, касающихся воздушной перевозки несовершеннолетних.
Ранее юрист Андрей Лухин напомнил, что у пассажиров есть право требовать компенсацию за задержку выдачи багажа.