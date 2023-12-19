Генпрокуратура обязала авиакомпании не рассаживать родителей и детей в самолётах

Генпрокуратура России обязала авиакомпании не рассаживать в самолётах детей и родителей отдельно, так как такие условия не соответствуют требованиям закона.

«После вмешательства надзорного ведомства в правила перевозок авиакомпаний внесены изменения, направленные на защиту прав детей. Теперь пассажирам предоставляется выбор, с кем из сопровождающих будет лететь ребёнок», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что Минтранс России проинформировали о необходимости совершенствования законодательства в вопросах, касающихся воздушной перевозки несовершеннолетних.

Ранее юрист Андрей Лухин напомнил, что у пассажиров есть право требовать компенсацию за задержку выдачи багажа.