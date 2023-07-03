Юрист Лухин: пассажиры вправе требовать компенсацию за задержку выдачи багажа

Юрист Андрей Лухин напомнил, что у пассажиров есть право требовать компенсацию за задержку выдачи багажа.

«Они (пассажиры. — RT) заключают договор перевозки с авиакомпаниями, в котором есть определённые условия, в том числе по перевозке багажа. Если авиакомпания это не выполняет, даже если это не выполняют третьи лица, которых для этого, грубо говоря, наняла авиакомпания… то в таком случае договор перевозки считается нарушенным», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, договор — это, по сути, принятие правил авиакомпании и соглашение с офертой, расположенной на сайте.

Ранее директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова заявила о повторном сбое в системе обработки багажа.