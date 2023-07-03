В Шереметьеве подтвердили повторный сбой в системе обработки багажа
Об этом информирует РИА Новости.
«Не было отправлено порядка 300 единиц багажа пассажиров внутрироссийских рейсов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что неотправленный багаж будет досылаться пассажирам в пункты назначения ближайшими рейсами.
Ранее в системе обработки багажа в Шереметьеве произошёл сбой.
Также поступала информация, что из московского аэропорта Шереметьево в Варадеро вылетел первый рейс после возобновления регулярных полётов между Россией и Кубой.