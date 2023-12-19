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Росприроднадзор открыл выставку работ победителей экологической премии

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Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова торжественно открыла в Москве выставку работ призёров и победителей Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого».
Росприроднадзор открыл выставку работ победителей экологической премии

Как указывает пресс-служба ведомства, экспозиция представлена в зале ожидания Ярославского вокзала. В неё вошли рисунки и фотографии юных авторов из России, Китая, Мексики, Казахстана и Киргизии. 

В III сезоне премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого» поступило свыше 13 тыс. рисунков и рекордное количество фотографий на тему защиты природы. Заявки пришли из всех российских регионов и десятков зарубежных стран.

«Каждая работа наполнена тревогой за будущее планеты, ответственностью и решимостью бороться за здоровую экологию. Значит — мы на верном пути», — заявила Радионова.

В церемонии также приняли участие заместитель генерального директора — главный инженер ОАО «РЖД» Анатолий Храмцов, начальник департамента экологии и техносферной безопасности ОАО «РЖД» Андрей Лисицын, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева.

Ранее глава Росприроднадзора торжественно открыла в Московском зоопарке главную экологичную ёлку страны.

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