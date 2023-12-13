Глава Росприроднадзора открыла в Московском зоопарке главную экоёлку страны

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова торжественно открыла в Московском зоопарке главную экологичную ёлку страны.

Украшения для ёлки своими руками создали участники первой всероссийской акции «Новогодняя экоигрушка», организованной Росприроднадзором в рамках Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого». Всего для ёлки в рамках акции поступило свыше 5 тыс. экологичных новогодних игрушек, которые были созданы из ненужных вещей, мусора, природных или переработанных материалов.

В церемонии открытия экоёлки, помимо главы Росприроднадзора, приняли участие директор Московского зоопарка Светлана Акулова, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева, председатель совета директоров «Русской медиагруппы» Сергей Бунин, депутат Госдумы Сергей Боярский и российская певица Юлия Савичева.

«Мы счастливы представить эту невероятную по своей красоте и экологичности ёлку. И тронуты потрясающими новогодними игрушками! Каждая из них создана талантливо, от каждой исходит сердечное тепло и забота об окружающей среде. Представляю, с каким трепетом ребята будут приходить сюда и рассматривать ёлку, искать на ней свою игрушку!» — заявила Радионова.

Отмечается, что на торжественную церемонию пригласили юных авторов экоигрушек. Ребята сами повесили свои украшения на новогоднее дерево. При этом гостям мероприятия провели уникальную экскурсию, во время которой они навестили животных, спасённых совместными усилиями Росприроднадзора и специалистов Московского зоопарка.

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