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Собянин рассказал о программе раздельного сбора отходов

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за январь — ноябрь 2023 года жители города собрали более 1,4 млн т вторсырья.
Собянин рассказал о программе раздельного сбора отходов
  • Gettyimages.ru

Об этом передаёт НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Мы сделали ставку не на штрафы, а на экологическое просвещение горожан», — заявил Собянин.

Он отметил, что в школах и семейных центрах ежемесячно проводятся экоуроки, на ВДНХ есть интерактивный экспонат, знакомящий с правилами разделения отходов, а в 11 экоцентрах столицы можно сдать вторсырьё на переработку.

Кроме того, голосовой помощник «Алиса» рассказывает, как правильно сортировать мусор и где находятся ближайшие баки.

«Чтобы воспользоваться этой функцией, достаточно сказать: «Алиса, запусти навык «Чистая Москва», — заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что в Москве переработали 30 тыс. тонн вышедшей из строя электроники с начала года.

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