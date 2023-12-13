Собянин рассказал о программе раздельного сбора отходов
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Об этом передаёт НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.
«Мы сделали ставку не на штрафы, а на экологическое просвещение горожан», — заявил Собянин.
Он отметил, что в школах и семейных центрах ежемесячно проводятся экоуроки, на ВДНХ есть интерактивный экспонат, знакомящий с правилами разделения отходов, а в 11 экоцентрах столицы можно сдать вторсырьё на переработку.
Кроме того, голосовой помощник «Алиса» рассказывает, как правильно сортировать мусор и где находятся ближайшие баки.
«Чтобы воспользоваться этой функцией, достаточно сказать: «Алиса, запусти навык «Чистая Москва», — заключил Собянин.
Ранее сообщалось, что в Москве переработали 30 тыс. тонн вышедшей из строя электроники с начала года.