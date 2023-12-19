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Мэр Москвы наградил выдающихся жителей столицы за заслуги перед городом

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Мэр Москвы Сергей Собянин наградил выдающихся жителей столицы за заслуги перед городом.
Мэр Москвы наградил выдающихся жителей столицы за заслуги перед городом

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Сегодня государственные награды России и города Москвы получил 41 человек — каждый из них внёс свой вклад в развитие города в этом году. Это настоящие профессионалы, большие таланты и гордость», — написал глава города.

Так, медаль ордена «Родительская слава» была вручена Татьяне и Сергею Скворцовым, в их семье четверо детей.

Награды были вручены также медикам. В частности, орденом Пирогова наградили замначальника отдела кадров ГКБ им. Кончаловского Константина Тарасова, а медалью Луки Крымского — старшую медсестру филиала №3 МНПЦ МРВСМ Людмилу Николаенко и врача-анестезиолога ГКБ №1 им. Пирогова Александру Демидову.

Вместе с этим была объявлена благодарность президента коллективу газеты «Вечерняя Москва» за многолетнюю добросовестную работу.

Ранее в Петербурге наградили молодых учёных и специалистов.

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