В тюменских школах детям начнут запрещать использовать смартфоны на уроках

В департаменте образования и науки Тюменской области заявили, что власти разработают конкретно прописанные шаги, направленные на соблюдение закона о запрете использования телефонов во время уроков, который ранее подписал президент России Владимир Путин.

«Будет разработан единый порядок действий, направленный на соблюдение законодательства», — заявили URA.RU в департаменте.

В ведомстве подчеркнули, что нормы федерального законодательства в области реализуют в полной мере.

Вместе с этим в тюменской гимназии №16 агентству заявили, что в образовательном учреждении уже действует запрет на использования гаджетов во время уроков — их не забирают, но на уроках ими не пользуются.

Ранее в Госдуме объяснили, как будет организован процесс контроля за смартфонами в школах.