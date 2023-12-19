В тюменских школах детям начнут запрещать использовать смартфоны на уроках
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«Будет разработан единый порядок действий, направленный на соблюдение законодательства», — заявили URA.RU в департаменте.
В ведомстве подчеркнули, что нормы федерального законодательства в области реализуют в полной мере.
Вместе с этим в тюменской гимназии №16 агентству заявили, что в образовательном учреждении уже действует запрет на использования гаджетов во время уроков — их не забирают, но на уроках ими не пользуются.
Ранее в Госдуме объяснили, как будет организован процесс контроля за смартфонами в школах.