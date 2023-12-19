На калужском автозаводе «ПСМА Рус» запущена сборка компактных кроссоверов
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Об этом глава региона написал в Telegram.
«До конца года здесь будет собрана пилотная партия из 48 автомобилей. В 2024 году начнётся серийное производство. Конечно, всем интересно узнать модель локальной сборки», — указал он.
Шапша добавил, что это уже второе предприятие автомобильной промышленности, которое после вынужденной паузы возобновляет выпуск.
«И по третьей площадке ждём хороших вестей со дня на день», — заключил он.
Ранее вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что потенциальный собственник завода Hyundai в Петербурге уже начал прорабатывать совместно с индустриальными партнёрами возможность скорейшего перезапуска производства машин.