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На калужском автозаводе «ПСМА Рус» запущена сборка компактных кроссоверов

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Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что завод ООО «ПСМА Рус» возобновил производство и начал сборку кроссоверов. В настоящий момент идёт производство тестовых партий автомобилей.
На калужском автозаводе «ПСМА Рус» запущена сборка компактных кроссоверов
  • Gettyimages.ru
  • © Romilly Lockyer

Об этом глава региона написал в Telegram.

«До конца года здесь будет собрана пилотная партия из 48 автомобилей. В 2024 году начнётся серийное производство. Конечно, всем интересно узнать модель локальной сборки», — указал он.

Шапша добавил, что это уже второе предприятие автомобильной промышленности, которое после вынужденной паузы возобновляет выпуск.

«И по третьей площадке ждём хороших вестей со дня на день», — заключил он.

Ранее вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что потенциальный собственник завода Hyundai в Петербурге уже начал прорабатывать совместно с индустриальными партнёрами возможность скорейшего перезапуска производства машин.

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