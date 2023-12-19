Мантуров заявил о проработке перезапуска производства на автозаводе Hyundai

Вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что потенциальный собственник завода Hyundai в Петербурге уже начал прорабатывать совместно с индустриальными партнёрами возможность скорейшего перезапуска производства машин.

Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«ООО «Арт Финанс» совместно с индустриальными партнёрами также прорабатывает возможности скорейшего перезапуска производства автомобилей на петербургской площадке», — сказал он.

Ранее южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor сообщила о решении продать свой завод в Санкт-Петербурге.

Уточнялось, что Hyundai Motor обсуждает детали контракта по продаже своей доли с российской компанией «Арт Финанс».