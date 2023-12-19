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Hyundai Motor сообщила о решении продать свой завод в Петербурге

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Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor сообщила о решении продать свой завод в Санкт-Петербурге.
Hyundai Motor сообщила о решении продать свой завод в Петербурге
  • globallookpress.com
  • © Photoagency Interpress

Сообщение приводит южнокорейское агентство «Рёнхап».

В компании заявили, что продажа Hyundai Motor Manufacturing Rus LLC была одобрена на внеочередном заседании совета директоров компании. 

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на заявление компании, Hyundai Motor обсуждает детали контракта по продаже своей доли с российской компанией Art-Finance.

В октябре сообщалось, что корейский производитель Hyundai продлил режим простоя своего завода в Санкт-Петербурге до 30 ноября.

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