Бортников: ФСБ в целом удаётся выявлять украинских агентов и диверсантов

Директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что сотрудникам спецслужбы в целом удаётся выявлять украинских агентов и диверсантов на территории страны.

Об этом он рассказал в комментарии Первому каналу на полях расширенного заседания коллегии Минобороны России.

«Мы... конечно же, проводим необходимую работу, необходимые мероприятия для того, чтобы выявлять. Хотелось бы, конечно, делать всё, чтобы работать на упреждение. У нас это получается в целом», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим глава спецслужбы добавил, что многие вопросы, которые ведомство отслеживает по данному направлению, не будут обнародованы в ближайшее время, но в какой-то момент обо всём этом будет рассказано.

«Работа ведётся очень активная», — добавил директор ФСБ.

Ранее Бортников заявил, что киевский режим усиливает засылку агентуры и диверсантов в Россию.