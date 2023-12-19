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Камень из Марьинки с посланием бойца Рудакова привезли в воинскую часть

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Камень из Марьинки, на котором российский военный Роман Рудаков оставил последнее послание с просьбой позаботиться о его родных, находится в одной из воинских частей в Ростове-на-Дону. Из него хотят сделать памятник.
Камень из Марьинки с посланием бойца Рудакова привезли в воинскую часть
  • © Cоцсети

Как стало известно RT, командир части встретится с матерью Романа, они будут решать, что делать с камнем.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу Рудакова «позаботиться о матери, сестре и брате».

При зачистке Марьинки было найдено последнее послание Романа, в котором он написал: «Кто меня найдёт, позаботьтесь о моих матери, сестре и брате». Рядом было девять тел — по предварительным данным, российская штурмовая группа попала в засаду и окружение.

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