Камень из Марьинки с посланием бойца Рудакова привезли в воинскую часть

Камень из Марьинки, на котором российский военный Роман Рудаков оставил последнее послание с просьбой позаботиться о его родных, находится в одной из воинских частей в Ростове-на-Дону. Из него хотят сделать памятник.

Как стало известно RT, командир части встретится с матерью Романа, они будут решать, что делать с камнем.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу Рудакова «позаботиться о матери, сестре и брате».

При зачистке Марьинки было найдено последнее послание Романа, в котором он написал: «Кто меня найдёт, позаботьтесь о моих матери, сестре и брате». Рядом было девять тел — по предварительным данным, российская штурмовая группа попала в засаду и окружение.