Камень из Марьинки с посланием бойца Рудакова привезли в воинскую часть
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Как стало известно RT, командир части встретится с матерью Романа, они будут решать, что делать с камнем.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу Рудакова «позаботиться о матери, сестре и брате».
При зачистке Марьинки было найдено последнее послание Романа, в котором он написал: «Кто меня найдёт, позаботьтесь о моих матери, сестре и брате». Рядом было девять тел — по предварительным данным, российская штурмовая группа попала в засаду и окружение.