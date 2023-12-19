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В суд поступил протокол на иноагента Мунтяна за дискредитацию армии

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В Хорошёвский суд Москвы поступил протокол в отношении иноагента Павла Мунтяна* по статье о дискредитации Вооружённых сил России.
В суд поступил протокол на иноагента Мунтяна за дискредитацию армии
  • Gettyimages.ru
  • © Zolnierek

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на суд.

«В суд поступил протокол, составленный по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ в отношении Мунтяна П.А.» — заявили в судебной инстанции.

Как уточняет агентство, Мунтяну грозит штраф на сумму до 50 тыс. рублей. 

В апреле в Минюсте России сообщили о включении Павла Мунтяна в реестр иноагентов.

В ведомстве заявили, что Мунтян выступал против СВО и принимал участие в сборе средств в поддержку Украины.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 14.04.2023.

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