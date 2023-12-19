В суд поступил протокол на иноагента Мунтяна за дискредитацию армии
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на суд.
«В суд поступил протокол, составленный по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ в отношении Мунтяна П.А.» — заявили в судебной инстанции.
Как уточняет агентство, Мунтяну грозит штраф на сумму до 50 тыс. рублей.
В апреле в Минюсте России сообщили о включении Павла Мунтяна в реестр иноагентов.
В ведомстве заявили, что Мунтян выступал против СВО и принимал участие в сборе средств в поддержку Украины.
* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 14.04.2023.