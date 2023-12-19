В Новгородской области направят около 70 млн рублей на поддержку бизнеса
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Об этом сообщает АБН24 со ссылкой на Министерство инвестиционной политики области.
Отмечается, что областной бизнес сможет получить необходимые займы и воспользоваться нефинансовыми и финансовыми мерами поддержки.
Решения о введении дополнительных мер стимулирования развития бизнеса в регионе будут приняты в 2024 году.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье запустят новый онлайн-сервис для бизнеса.