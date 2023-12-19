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В Новгородской области направят около 70 млн рублей на поддержку бизнеса

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В Новгородской области в 2024 году выделят около 70 млн рублей на поддержку бизнеса в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
В Новгородской области направят около 70 млн рублей на поддержку бизнеса
  • Gettyimages.ru
  • © nathaphat

Об этом сообщает АБН24 со ссылкой на Министерство инвестиционной политики области.

Отмечается, что областной бизнес сможет получить необходимые займы и воспользоваться нефинансовыми и финансовыми мерами поддержки.

Решения о введении дополнительных мер стимулирования развития бизнеса в регионе будут приняты в 2024 году.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье запустят новый онлайн-сервис для бизнеса.

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