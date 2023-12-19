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В Подмосковье запустят новый онлайн-сервис для бизнеса

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в регионе создали новый онлайн-сервис для бизнеса «100% Подмосковье».
В Подмосковье запустят новый онлайн-сервис для бизнеса
  • Gettyimages.ru
  • © RunPhoto

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье»», — сказал Воробьёв.

Он также отметил, что сервис даст возможность подмосковным брендам бесплатно участвовать в выставках, получать льготную ставку в региональном Фонде микрофинансирования и дополнительные баллы в конкурсе субсидий.

Получить новую меру поддержки и узнать подробности о ней можно в рамках услуг центра «Мой бизнес».

Ранее сообщалось, что на развитие малого и среднего бизнеса в Волгоградскую область в рамках национального проекта направят более 106 млн рублей.

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