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Подведены итоги конкурса проектов Сквера памяти в Ижевске

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Председатель Городской думы Ижевска Фарит Губаев на своей странице во «ВКонтакте» сообщил, что определены победители конкурса проектов Сквера памяти в честь погибших в школе №88.
Подведены итоги конкурса проектов Сквера памяти в Ижевске
  • © izh.ru

Об этом пишет сайт izh.kp.ru.

Победителей определило компетентное жюри. Лидером конкурса стал проект архитектурного бюро «Кубика» из Ижевска. Второе место занял проект архитектора Евгения Бегеза из Новосибирска, третье — работа Ивана Гарибяна из Москвы.

Разработка проектно-сметной документации должна начаться в 2024 году.

Площадка появится рядом с МФЦ на улице Майской.

Ранее сообщалось, что всего на конкурс поступило 110 заявок от архитекторов и дизайнеров из 31 региона России, а также из Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

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