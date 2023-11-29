На конкурс проектов Сквера памяти в Ижевске поступило 110 работ
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Сквер создадут на улице Майской в память о погибших в школе №88.
«Самые лучшие работы будут представлены в Доме архитектора в Ижевске. С ними смогут ознакомиться все желающие. Также мы их презентуем ученикам и педагогам школы №88, родителям, потерявшим своих близких», — заявил председатель правления Удмуртского регионального отделения Союза архитекторов России Александр Зорин.
Как отметила депутат Городской думы Ижевска Марина Нужина, конкурс пройдёт в два этапа. На первом определят шорт-лист, на втором выберут победителя.
Работы по созданию сквера планируют начать в 2024 году.
Ранее сообщалось, что в Ижевске объявили всероссийский конкурс проектов «Сквер памяти».