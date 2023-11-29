На конкурс проектов Сквера памяти в Ижевске поступило 110 работ

В Ижевске на конкурс проектов Сквера памяти поступило 110 заявок из 31 региона России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Сквер создадут на улице Майской в память о погибших в школе №88.

«Самые лучшие работы будут представлены в Доме архитектора в Ижевске. С ними смогут ознакомиться все желающие. Также мы их презентуем ученикам и педагогам школы №88, родителям, потерявшим своих близких», — заявил председатель правления Удмуртского регионального отделения Союза архитекторов России Александр Зорин.

Как отметила депутат Городской думы Ижевска Марина Нужина, конкурс пройдёт в два этапа. На первом определят шорт-лист, на втором выберут победителя.

Работы по созданию сквера планируют начать в 2024 году.

Ранее сообщалось, что в Ижевске объявили всероссийский конкурс проектов «Сквер памяти».