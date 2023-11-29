RT в Telegram
Подпишись

На конкурс проектов Сквера памяти в Ижевске поступило 110 работ

Короткая ссылка
В Ижевске на конкурс проектов Сквера памяти поступило 110 заявок из 31 региона России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
На конкурс проектов Сквера памяти в Ижевске поступило 110 работ
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Сквер создадут на улице Майской в память о погибших в школе №88.

«Самые лучшие работы будут представлены в Доме архитектора в Ижевске. С ними смогут ознакомиться все желающие. Также мы их презентуем ученикам и педагогам школы №88, родителям, потерявшим своих близких», — заявил председатель правления Удмуртского регионального отделения Союза архитекторов России Александр Зорин.

Как отметила депутат Городской думы Ижевска Марина Нужина, конкурс пройдёт в два этапа. На первом определят шорт-лист, на втором выберут победителя.

Работы по созданию сквера планируют начать в 2024 году.

Ранее сообщалось, что в Ижевске объявили всероссийский конкурс проектов «Сквер памяти».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить