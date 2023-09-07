В Ижевске объявили всероссийский конкурс проектов «Сквер памяти»

Администрация Ижевска совместно с Союзом архитекторов Удмуртии объявила всероссийский конкурс проектов «Сквер памяти».

Об этом сообщает udm-info.ru.

Сквер будет создан на улице Майской в память о погибших 26 сентября 2022 года в школе №88.

«Идею и концепцию сквера мы обсудили с городским сообществом, родителями, учителями и учениками школы №88 в форматах анкетирования и проектного семинара, в которых приняли участие все желающие. По итогу было подготовлено техническое задание конкурса», — заявила депутат гордумы Ижевска Марина Нужина, слова которой приводит ИА «Удмуртия».

Заявки принимаются до 26 ноября 2023 года.

Ранее сообщалось, что на территории школы №88 в Ижевске открыли сквер в память о погибших в результате вооружённого нападения 26 сентября 2022 года.