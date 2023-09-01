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В Ижевске открыли сквер в память о погибших при стрельбе в школе

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На территории школы №88 в Ижевске открыли сквер в память о погибших в результате вооружённого нападения 26 сентября 2022 года.
В Ижевске открыли сквер в память о погибших при стрельбе в школе
  • © adm.izh.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

«Трагедия сплотила родительскую общественность школы, родительский комитет и Совет отцов, они все здесь были вместе и сделали это собственными руками за свои деньги, потому что для них это важно», — заявил и. о. замглавы Ижевска Дмитрий Чистяков.

В 2024 году в городе планируют начать строительство Сквера памяти на улице Майской.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что акция «Капля жизни» пройдёт 3 сентября в Ижевске.

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