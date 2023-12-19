Бастрыкину доложат о ходе расследования смерти младенца в Ростовской области
- РИА Новости
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.
По имеющейся информации, к главе СК России обратилась жительница региона, которая считает, что причиной смерти её новорождённой дочери в 2020 году стала некачественная медицинская помощь.
Бастрыкин поручил ускорить расследование дела и представить доклад по этой ситуации.
По делу будет проведена комиссионная судебно-медицинская экспертиза.
Ранее сообщалось, что Бастрыкину представят доклад о ходе расследования смерти ребёнка в Ханты-Мансийском автономном округе.