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Бастрыкину доложат о ходе расследования смерти младенца в Ростовской области

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Главе Следственного комитета Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти младенца в Ростовской области в 2020 году.
Бастрыкину доложат о ходе расследования смерти младенца в Ростовской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

По имеющейся информации, к главе СК России обратилась жительница региона, которая считает, что причиной смерти её новорождённой дочери в 2020 году стала некачественная медицинская помощь.

Бастрыкин поручил ускорить расследование дела и представить доклад по этой ситуации.

По делу будет проведена комиссионная судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что Бастрыкину представят доклад о ходе расследования смерти ребёнка в Ханты-Мансийском автономном округе.

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