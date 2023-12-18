Бастрыкину доложат о ходе расследования смерти ребёнка в ХМАО
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на инфоцентр СК России.
По имеющейся информации, отец умершего мальчика записал видеообращение к председателю СК России Бастрыкину, где отметил, что, по его мнению, ребёнок скончался в результате неверно поставленного диагноза и несвоевременного оказания медицинской помощи.
Глава СК потребовал от руководства окружного ведомства представить доклад о результатах работы с объяснением причин задержек по делу.
Ранее Бастрыкин поручил завести дело по факту пропажи мужчины в Пермском крае в 2021 году.