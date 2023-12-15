Бастрыкин поручил завести дело по факту пропажи мужчины в Пермском крае в 2021 году

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту пропажи мужчины в 2021 году в Пермском крае.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Информационный центр СК России.

По имеющейся информации, 53-летний мужчина планировал вернуться домой в Кировскую область, однако вместо рейсового автобуса поехал на неустановленном автомобиле и перестал выходить на связь. Об этом рассказала его дочь.

Руководителю регионального СУ СК Денису Головкину поручено возбудить уголовное дело, а также доложить о результатах расследования.

Ранее сообщалось, что Бастрыкину доложат о расследовании дела о приготовлении к убийству нижегородки.