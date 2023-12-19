Двое детей пострадали из-за падения снега с крыши школы в Липецке
- РИА Новости
Отмечается, что дети решили сократить путь через опасный участок, который был огорожен сигнальной лентой. Именно в этот момент снег упал на мальчиков.
По данным администрации, один из школьников получил лёгкую царапину, а у другого диагностировано лёгкое сотрясение мозга.
«Госпитализация не потребовалась. Мальчику оказана вся необходимая медпомощь», — сказано в заявлении.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге глыба льда упала на коляску с двухлетней девочкой.