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Эксперт ЦБ Арзамаскин рассказал о плюсах внедрения цифрового рубля в России

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Эксперт Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Алексей Арзамаскин прокомментировал внедрение с 2025 года в России цифрового рубля.
Эксперт ЦБ Арзамаскин рассказал о плюсах внедрения цифрового рубля в России
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«Если подходить к цифровому рублю совсем утилитарно, то первая из очевидных выгод — это переводы и платежи больших сумм без комиссий банкам», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Он также отметил, что цифровой рубль создаст некую «логику» в управлении личными финансами, что позволит контролировать свои подписки на кино, музыку, платежи в магазинах, которые нужно делать ежемесячно.

«Это очень удобно, так как не придётся контролировать множество счетов в разных банках и помнить, какой платёж какого числа должен быть произведён», — заключил эксперт.

Ранее первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова рассказала, что в 2024 году около 30 российских банков будут задействованы в пилотировании цифрового рубля.

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