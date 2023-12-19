Соседи рассказали о жившей в антисанитарных условиях 13-летней девочке из Екатеринбурга

Соседи девочки из Екатеринбурга, которая жила в антисанитарных условиях и не ходила в школу, рассказали, что ребёнка иногда подкармливали неравнодушные жители дома.

Об этом говорится в материале E1.RU.

«Она допоздна сидела на улице и потом шла домой. Многие подкармливали её. Мы тоже, когда выходили на улицу, давали ей еду. Кто-то домой заведёт и покормит», — поделилась одна из соседок.

Мать девочки накопила долги по коммунальным услугам примерно на 1 млн рублей, поэтому она с дочерью жила без газа и электричества. Несколько лет мать ходила по соседям и просила приготовить поесть на газу. По словам соседей, женщина также часто ходила в церковь, где ей давали продукты.

Девочка летом работала в пункте приёма металлолома, а на спине у неё видели синяки, однако в полицию никто не обращался.

Ранее сообщалось, что девочку забрали из семьи и госпитализировали. Её мать отправили на психиатрическую экспертизу.