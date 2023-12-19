Решение о работе пилотов, посадивших A320 в поле, примут после расследования
Он отметил, что на сегодняшний день перевозчик не может ничего запретить пилотам, передаёт РИА Новости.
«Они (экипаж. — RT) в принципе не летают, кроме бортпроводников, так как идёт государственное расследование», — заявил Скуратов.
По его словам, расследование, скорее всего, завершится до конца этого года.
12 сентября летевший из Сочи в Омск самолёт «Уральских авиалиний» сел на грунт в районе села Убинское Новосибирской области, пассажиры были эвакуированы.
Сотрудники СК изъяли чёрные ящики самолёта.