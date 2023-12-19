Решение о работе пилотов, посадивших A320 в поле, примут после расследования

Первый заместитель генерального директора авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов сообщил, что решение о дальнейшей работе или увольнении лётчиков, посадивших самолёт в поле под Новосибирском, будет принято после расследования.

Он отметил, что на сегодняшний день перевозчик не может ничего запретить пилотам, передаёт РИА Новости.

«Они (экипаж. — RT) в принципе не летают, кроме бортпроводников, так как идёт государственное расследование», — заявил Скуратов.

По его словам, расследование, скорее всего, завершится до конца этого года.

12 сентября летевший из Сочи в Омск самолёт «Уральских авиалиний» сел на грунт в районе села Убинское Новосибирской области, пассажиры были эвакуированы.

Сотрудники СК изъяли чёрные ящики самолёта.