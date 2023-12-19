В Госдуме поддержали введение обязательного урока труда в школах

Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга в беседе с RT прокомментировал введение обязательного урока труда в начальных и средних классах школы России.

Парламентарий отметил, что всячески поддерживает данное решение.

«Введение урока труда в школе, с одной стороны, помощь обучающимся в том, чтобы они в будущем адаптировались к жизни. Мы все должны быть трудолюбивыми и хозяйственными. А с другой стороны, мне кажется, труд — вообще одна из особенностей нашей культуры. И мы должны, начиная со школы, прививать трудолюбие нашим обучающимся», — заявил Мажуга.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении обязательного урока труда в начальных и средних классах школы.

Закон вступает в силу 1 сентября 2024 года.