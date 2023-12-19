RT в Telegram
Подпишись

В Москве реконструируют 4 км дорог и путепровод

Короткая ссылка
Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что в Западном административном округе столицы отремонтируют 4 км дорог и путепровод протяжённостью свыше 200 м.
В Москве реконструируют 4 км дорог и путепровод

Об этом сообщает НСН.

Как отметил чиновник, готовность всего проекта строительства улично-дорожной сети в районах Филёвский Парк и Дорогомиловский составляет 52%.

В настоящее время идут работы по устройству стен надземной части очистного сооружения, прокладке инженерных коммуникаций, а также по укрупнению и монтажу металлического пролётного строения путепровода.

Реализация проекта обеспечит транспортную связь между улицей Большая Филёвская, Северным дублёром Кутузовского проспекта и ТТК.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в ближайшее время будет отремонтировано и построено более 20 км дорог в разных районах города.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить