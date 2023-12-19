В Москве реконструируют 4 км дорог и путепровод

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что в Западном административном округе столицы отремонтируют 4 км дорог и путепровод протяжённостью свыше 200 м.

Об этом сообщает НСН.

Как отметил чиновник, готовность всего проекта строительства улично-дорожной сети в районах Филёвский Парк и Дорогомиловский составляет 52%.

В настоящее время идут работы по устройству стен надземной части очистного сооружения, прокладке инженерных коммуникаций, а также по укрупнению и монтажу металлического пролётного строения путепровода.

Реализация проекта обеспечит транспортную связь между улицей Большая Филёвская, Северным дублёром Кутузовского проспекта и ТТК.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в ближайшее время будет отремонтировано и построено более 20 км дорог в разных районах города.