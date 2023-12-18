Собянин: 20 км дорог построят и отремонтируют в Москве в ближайшее время

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в ближайшее время будет отремонтировано и построено более 20 км дорог в разных районах города.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Так, около 10 км дорожного покрытия отремонтируют и построят в поселении Десёновское, около семи км дорог обновят в районе аэропорта Внуково и деревни Изварино, примерно 3,6 км дорожного покрытия отремонтируют в Филёвском парке и Дорогомиловском районе.

Кроме того, планируется возведение моста на Власьевской улице и модернизация Новотроицкого шоссе.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва сообщала, что строительство связки Московского скоростного диаметра и федеральной трассы М-2 «Крым» завершат к концу 2024 года.