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Песков: Кремль не анонсирует формат новогоднего телеобращения Путина

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Кремль не анонсирует формат новогоднего телеобращения президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков: Кремль не анонсирует формат новогоднего телеобращения Путина
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Журналисты спросили его, каким будет формат новогоднего обращения Путина в текущем году.

«Как вы знаете, мы никогда этого не анонсируем», — сказал Песков.

Он добавил, что Кремль не будет анонсировать это и в текущем году. 

Ранее Путин заявил, что планирует встретить Новый год в окружении близких с бокалом шампанского.

Также он посоветовал гражданам в новогодние праздники больше внимания уделить близким и провести с ними совместно время.

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