Песков: Кремль не анонсирует формат новогоднего телеобращения Путина
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Журналисты спросили его, каким будет формат новогоднего обращения Путина в текущем году.
«Как вы знаете, мы никогда этого не анонсируем», — сказал Песков.
Он добавил, что Кремль не будет анонсировать это и в текущем году.
Ранее Путин заявил, что планирует встретить Новый год в окружении близких с бокалом шампанского.
Также он посоветовал гражданам в новогодние праздники больше внимания уделить близким и провести с ними совместно время.