Песков: Кремль не анонсирует формат новогоднего телеобращения Путина

Кремль не анонсирует формат новогоднего телеобращения президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Журналисты спросили его, каким будет формат новогоднего обращения Путина в текущем году.

«Как вы знаете, мы никогда этого не анонсируем», — сказал Песков.

Он добавил, что Кремль не будет анонсировать это и в текущем году.

Ранее Путин заявил, что планирует встретить Новый год в окружении близких с бокалом шампанского.

Также он посоветовал гражданам в новогодние праздники больше внимания уделить близким и провести с ними совместно время.