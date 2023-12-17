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Путин заявил, что встретит Новый год за бокалом шампанского с близкими

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Президент России Владимир Путин заявил, что планирует встретить Новый год в окружении близких с бокалом шампанского.
Путин заявил, что встретит Новый год за бокалом шампанского с близкими
  • РИА Новости

«Бокал шампанского с близкими людьми, разговоры на бытовые темы... Я ещё не был в магазине, не выбирал подарки, но постараюсь для тех людей, с которыми встречаю Новый год, сделать что-то приятное», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Ранее Путин, говоря о любимых новогодних салатах, не смог выбрать между оливье и селёдкой под шубой.

Президент России посоветовал гражданам в новогодние праздники больше внимания уделить близким и провести с ними совместно время.

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