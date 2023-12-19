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Жителя Курганской области задержали в Екатеринбурге за курение в самолёте

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Жителя Курганской области задержали в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге за курение в туалете самолёта. Мужчину привлекли к административной ответственности.
Жителя Курганской области задержали в Екатеринбурге за курение в самолёте
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на управление на транспорте МВД России по УрФО.

«В аэропорту «Кольцово» транспортные полицейские задержали 44-летнего жителя Курганской области, летевшего на самолёте по маршруту «Хабаровск — Екатеринбург», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно составленному акту, мужчина во время полёта курил в туалетной комнате самолёта, в результате чего сработали датчики дыма.

Нарушителя после посадки самолёта задержали и доставили в дежурную часть линейного отдела МВД аэропорта «Кольцово». В отношении него составлены два административных протокола.

Ранее в тюменском аэропорту Рощино транспортные полицейские задержали пассажирку рейса Москва — Тюмень за курение в самолёте.

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