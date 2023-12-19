Жителя Курганской области задержали в Екатеринбурге за курение в самолёте
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на управление на транспорте МВД России по УрФО.
«В аэропорту «Кольцово» транспортные полицейские задержали 44-летнего жителя Курганской области, летевшего на самолёте по маршруту «Хабаровск — Екатеринбург», — говорится в сообщении ведомства.
Согласно составленному акту, мужчина во время полёта курил в туалетной комнате самолёта, в результате чего сработали датчики дыма.
Нарушителя после посадки самолёта задержали и доставили в дежурную часть линейного отдела МВД аэропорта «Кольцово». В отношении него составлены два административных протокола.
Ранее в тюменском аэропорту Рощино транспортные полицейские задержали пассажирку рейса Москва — Тюмень за курение в самолёте.