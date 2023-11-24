В Тюмени задержали курившую в самолёте стюардессу
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Управление на транспорте МВД по УрФО.
Отмечается, что задержанная сама работает стюардессой в одной из частных авиакомпаний России.
Как рассказали в управлении, женщина курила электронную одноразовую сигарету на борту самолёта.
При задержании пассажирка вела себя агрессивно, ругалась и угрожала полицейским.
За противоправные действия она оштрафована на сумму 2,5 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что в Сургуте задержали пассажира самолёта за попытку покурить на взлётной полосе.