В Сургуте задержали пассажира самолёта за попытку покурить на взлётной полосе
- РИА Новости
Об этом информирует URA.RU со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Управления на транспорте МВД России по УрФО.
Сообщается, что 34-летний житель ХМАО решил покурить на взлётной полосе сразу после приземления самолёта, следовавшего рейсом Москва — Сургут.
Транспортная полиция доставила его в дежурную часть, где нарушителя привлекли к административной ответственности.
Ранее сообщалось, что машинист тепловоза в состоянии наркотического опьянения устроил дебош в поезде, следовавшем по маршруту Нижневартовск — Анапа.