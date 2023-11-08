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В Сургуте задержали пассажира самолёта за попытку покурить на взлётной полосе

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В аэропорту Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) задержали пассажира за попытку закурить у трапа самолёта. Нарушителя привлекли к административной ответственности.
В Сургуте задержали пассажира самолёта за попытку покурить на взлётной полосе
  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Сообщается, что 34-летний житель ХМАО решил покурить на взлётной полосе сразу после приземления самолёта, следовавшего рейсом Москва — Сургут.

Транспортная полиция доставила его в дежурную часть, где нарушителя привлекли к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что машинист тепловоза в состоянии наркотического опьянения устроил дебош в поезде, следовавшем по маршруту Нижневартовск — Анапа.

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