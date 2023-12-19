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Во Владивостоке рассказали о программе праздничных новогодних мероприятий

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Власти Владивостока подготовили для жителей и гостей города праздничную новогоднюю программу.
Во Владивостоке рассказали о программе праздничных новогодних мероприятий
  • Gettyimages.ru
  • © Liudmila Kiermeier

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Отмечается, что с 19 декабря по 7 января запланированы различные выставки, игры и развлечения, конкурсы, концерты, творческие мастер-классы и новогодний фейерверк 31 декабря.

В Рождество, 7 января, состоится праздничный концерт на главной площади Владивостока, где выступят коллективы и сольные исполнители из городов и районов Приморского края.

Ранее сообщалось, что в Туле открылась резиденция Деда Мороза.

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