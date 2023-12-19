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В пансионате Новокузнецка избили пожилую женщину

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Сотрудница пансионата в Новокузнецке избила пожилую женщину палкой. Об этом сообщили сама пострадавшая и её внук в беседе с журналистами.
В пансионате Новокузнецка избили пожилую женщину
  • Gettyimages.ru
  • © RUNSTUDIO

Информация об инциденте появилась в материале «Известий».

По словам мужчины, его бабушка находилась в пансионате всего неделю, завтра её планируют забрать из учреждения домой.

Пострадавшая рассказала, что её избили из-за предложения принести воды лежавшей с ней в одной комнате женщине, которая плохо себя чувствовала.

«Тут заскочила женщина из другого кабинета с палкой. Она врачом там работает. Начала меня этой палкой хлестать. Я орала и визжала, но она, пока свои дела не закончила, не бросила», — сообщила она.

В СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу заявили о проведении проверки на предмет грубого обращения с пациентами пансионата, а также физического воздействия на них, сообщает издание «Сiбдепо».

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своей бабушки на западе Москвы.

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