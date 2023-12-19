В московских центрах госуслуг дадут рекомендации о приобщении детей к чтению

Центры госуслуг «Мои документы» совместно с Центральной городской детской библиотекой имени А.П. Гайдара выпустили вкладыш в буклет «Метр с книжкой» по случаю предстоящих новогодних каникул. В нём собрана полезная литература к Новому году.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Родители смогут получить вкладыш с 20 декабря при оформлении свидетельства о рождении в роддомах или центрах госуслуг.

Рекомендации специалистов помогут приобщить ребёнка к чтению. Педагоги, психологи и библиотекари дадут советы по выбору литературных жанров и типов книг в соответствии с возрастом ребёнка.

Ранее 66% россиян, принявших участие в новом исследовании, рассказали, что их дети проведут каникулы за учёбой.