В Кузбассе поддержат молодых специалистов в сфере образования

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв рассказал о поддержке молодых педагогов в регионе.

Об этом сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу администрации правительства области.

«Чтобы привлечь в школы таких заинтересованных, грамотных специалистов, в Кузбассе действует комплексная система поддержки молодых педагогов, особое внимание уделяем тем, кто согласен переехать и работать в сельских школах», — заявил Цивилёв.

Отмечается, что единовременное пособие в размере миллиона рублей положено учителям, которые готовы работать в сёлах, рабочих посёлках, посёлках городского типа или городах с населением менее 50 тыс. человек.

Также в рамках федеральной программы «Земский учитель» в регионе есть девять доходных домов, где молодые учителя могут жить до пяти лет, оплачивая только ЖКХ и накапливая деньги на своё жильё или первоначальный взнос на ипотеку.

Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко в своих соцсетях рассказал, что студенты региональных медколледжей, осваивающие специальность «Сестринское дело», будут получать дополнительные выплаты с 1 февраля 2024 года.