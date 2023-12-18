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В Омской области некоторые студенты медколледжей получат допвыплаты в 2024 году

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Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своих соцсетях рассказал, что студенты региональных медколлеждей, осваивающие специальность «Сестринское дело», будут получать дополнительные выплаты с 1 февраля 2024 года.
В Омской области некоторые студенты медколледжей получат допвыплаты в 2024 году
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет gorod55.ru со ссылкой на Telegram-канал губернатора.

«Новая мера поддержки распространяется на студентов, заключивших договор целевого обучения в муниципальных образованиях именно с Центральной районной больницей. Выделяем на эту меру соцподдержки в 2024 году более 3,3 млн рублей», — сообщил глава региона.

Таким образом, ежемесячные выплаты в размере 3 тыс. рублей получат не менее 95 студентов.

Ранее сообщалось, что более 4,5 тыс. медработников Курганской области получат специальные социальные выплаты.

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