Глава Ростовской области поручил оказать помощь семье погибшего бойца Рудакова
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В своём Telegram-канале он рассказал, что вчера семью военнослужащего навестил глава администрации Батайска, а также представители Минобороны России.
«Знаю, что брату Романа — Алексею уже оказывают требующуюся ему помощь. Обязательно побываю у мамы Романа — Ольги Ивановны. Семью земляка-героя не бросим, будем помогать», — написал Голубев.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу Рудакова «позаботиться о матери, сестре и брате».