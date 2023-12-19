Глава Ростовской области поручил оказать помощь семье погибшего бойца Рудакова

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что поручил связаться с семьёй погибшего в Марьинке бойца Романа Рудакова и оказать родственникам всю необходимую помощь.

В своём Telegram-канале он рассказал, что вчера семью военнослужащего навестил глава администрации Батайска, а также представители Минобороны России.

«Знаю, что брату Романа — Алексею уже оказывают требующуюся ему помощь. Обязательно побываю у мамы Романа — Ольги Ивановны. Семью земляка-героя не бросим, будем помогать», — написал Голубев.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу Рудакова «позаботиться о матери, сестре и брате».