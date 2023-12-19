Первую Московскую неделю красоты посетили более 170 тысяч человек

В столице подвели итоги первой Московской недели красоты, которая прошла в Центральном выставочном зале «Манеж».

Свою продукцию — косметику, парфюмерию и продукты для здорового питания — презентовали 359 отечественных производителей, 90 дистрибьюторов зарубежных марок и 12 международных компаний, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу департамента предпринимательства и инновационного развития города.

За четыре дня программу посетили больше 170 тыс. гостей, отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Предложения о сотрудничестве получили и участники проекта «Сделано в Москве», отметила вице-мэр.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что более 220 тыс. человек посетили III Московскую неделю интерьера и дизайна, проходившую с 28 по 31 октября в Манеже.